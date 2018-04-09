لندن 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم دعوة المملكة المتحدة إلى ضرورة فتح تحقيق دولي عاجل في التقارير التي تشير إلى قيام النظام السوري بهجوم كيماوي جديد في مدينة دوما السورية.وأشارت الصحف إلى تضاعف عدد جرائم الكراهية عبر شبكة النقل البريطانية على مدى السنوات الخمس الماضية.وتناولت تصريحات مفوض أوروبي بارز الذي أكد أن الاتحاد الأوروبي قبل بأن بريطانيا لن تغير رأيها بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي وقد لا تعود أبدا إلى الكتلة بعد خروجها العام المقبل.وسلطت الضوء على مهاجمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة روسيا وإيران وسوريا في أعقاب ما يشتبه بأنه هجوم كيماوي في مدينة دوما بالغوطة الشرقية في سوريا.// انتهى //13:02ت م