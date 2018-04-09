الباحة 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسشارك 38 معلماً من تعليم الباحة اليوم، في اختبارات المفاضلة التحريرية للترشح للعمل في مجال الإشراف التربوي، وذلك على مسرح الإدارة.وتابع مساعد المدير العام للشؤون المدرسية عمر بن هجاد عمر, اليوم سير عملية الاختبار وآلية عمل اللجان المشكلةفي حين حرصت إدارة الإشراف التربوي على تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الاختبار بإصدار التعاميم المنظمة التي تحدد آليته وتبين أهمية الإشراف التربوي وأهدافه والمعايير الواجب توفرها للعمل في مجالي الإشراف التربوي.وأوضح مدير إدارة الإشراف التربوي أحمد بن عبدالكريم تهامي أن الإدارة فتحت الترشيح رغبة في سد احتياج الإشراف التربوي في عدد من المواد والمجالات ممن تنطبق عليهم ضوابط وشروط الترشيح ، متمنياً التوفيق لجميع المتقدمين.// انتهى //13:04ت م