الرياض 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.وقدم الفهيد نبذة لسمو نائب أمير منطقة الرياض عن الوحدات التدريبية بالمنطقة التي تتجاوز 50 وحدة موزعة في المدينة والمحافظات من كليات تقنية ومعاهد تدريبية صناعية وشراكة استراتيجية، إضافة إلى معاهد ومراكز أهلية يزيد عددها عن 380 وحدة بالمنطقة.كما استعرض محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المشاريع الجاري تنفيذها بمنطقة الرياض لـ 29 وحدة بتكلفة اجمالية بلغت مليار و700 مليون ريال.وبحث سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن أهداف المؤسسة واستراتيجيتها التعليمية والتدريبية وشراكاتها الحكومية والأهلية في مجالات التطوير والاستفادة من برامجها وتأهيل الكفاءات الفنية والإدارية.// انتهى //13:06ت م