صامطة 23 رجب 1439 الموافق 09 أبريل 2018 م واساختتمت الليلة الماضية فعاليات البرنامج التدريبي الذي نفذته جمعية البر الخيرية بمحافظة صامطة تحت عنوان " تخطيط وتصميم المشاريع " وذلك بمركز التدريب بالجمعية.وهدف البرنامج الذي استفادت منه أكثر من 50 متدربة من رائدات الاعمال من الأسر المنتجة على مدى سته ايام لتعريفهن بالمهارات اللازمة لتخطيط وتصميم المشاريع وفنون التسويق العادي والإلكتروني وبناء الخطط التسويقية وإدارة المخاطر ودراسة الجدوى و فنون التعامل مع العملاء والموردين.//انتهى//13:07ت م