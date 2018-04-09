الرياض 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسزار السفير الأيرلندي لدى المملكة جوزيف انتوني الهيئة العامة للغذاء والدواء، التقى خلالهـا معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي.وبحث الجانبان أوجه التعاون بين البلدين في مجال الغذاء والتدريب التعاوني.واطلع السفير الأيرلندي على اشتراطات الهيئة المتعلقة باستيراد لحوم الأبقار والأغنام، وآلية ذبح اللحوم لدى مركز حلال.// انتهى //13:09ت م