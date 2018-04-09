أبوظبي 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسالتقى وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن أحمد البواردي في بأبوظبي اليوم وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون الذي يزور الإمارات حالياً.وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التنسيق والتعاون في عدد من المجالات العسكرية والدفاعية بين دولة الإمارات وبريطانيا ، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأهم المستجدات والتطورات في المنطقة وتبادل وجهات النظر حولها.// انتهى //13:09ت م