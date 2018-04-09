الدمام 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسبدأت بلدية محافظة الجبيل تنفيذ حملة نظافة واسعة ، تستمر شهر ونصف ، تشمل أحياء وشوارع المحافظة ؛ استكمالا لحملة النظافة العامة الأولى للإصحاح البيئي الهادفة لغرس ثقافة السلوك الحضاري.وأوضح رئيس بلدية الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن حملة النظافة تركز على أعمال الرش والوقاية ونظافة الحاويات وإزالة المخلفات الصلبة ومخلفات المنازل من الأثاث وغيرها من المخلفات التي تشكل ضررا على البيئة أو تشوه المنظر العام، إضافة إلى كنس الشوارع وإزالة الرمال من خلال عمال النظافة حول الأبنية السكنية ، كما عملت الحملة على التقاط الأوراق والعلب المعدنية والزجاجية والأكياس والنفايات المبعثرة من داخل الأحياء السكنية وعلى الشوارع الرئيسية والداخلية والحوط والأراضي الفضاء.وبين أن مخلفات البناء مجهولة المصدر بلغت (49050)م3 ، مشيرا إلى قيام البلدية بعمليات الرش اليومي حسب خطة سير عمل فرق الرش ومكافحة الآفات و بؤر توالد البعوض من خلال الرش سواء من السيارات أو الفرق الراجلة ، لافتا إلى أنه تم إجراء صيانة كاملة لدورات المياه بالكورنيش من مغاسل وأبواب وإنارة وصنابير وكراسي وعمل صيانة عامة عليها ، كما تم توزيع 130 حاوية نفايات للبيوت داخل الحي مع استبدال 50 حاوية تالفة.// انتهى //13:11ت م