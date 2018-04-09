المدينة المنورة 23 رجب 1439هـ الموافق 09 ابريل 2018م واسكرّم معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني اليوم , منتخبات الجامعة التي حققت المراكز الأولى في بطولات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، في كرة القدم وكرة السلة وألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة، في مبنى الإدارة العليا.وأوضح الدكتور السراني، أن الجامعة تعمل على تهيئة المرافق الرياضية للطلبة والمنسوبين، حيث تم تدشين عدد من الملاعب الرياضية المختلفة بالجامعة مؤخرا، مشيراً إلى أن الانجازات الاخيرة للجامعة تؤكد تميز الطلبة وحسن إعدادهم لهذه المنافسات .وأكد معاليه أن إدارة الجامعة تدعم الأنشطة الرياضية المختلفة، وأنه من ضمن أهداف الجامعة أن تكون جامعة طيبة في المراكز الأولى في مختلف المسابقات الجامعية.//انتهى//13:22ت م