نجران 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واس‎نظمت كلية العلوم الإدارية بجامعة نجران ممثلة في وحدة اللقاءات العلمية اليوم، بمسرح الكلية، اللقاء العلمي الثالث بعنوان "المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق"، برعاية معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي.‎وناقش اللقاء من خلال 9 بحوث مقدمة, التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية وطرق التغلب عليها، ومخاطر صيغ التمويل والاستثمار الإسلامي، وكذلك مخاطر التمويل بالمضاربة في المصارف الإسلامية، إضافة إلى صيغ التمويل ودورها في تفادي الوقوع في الأزمات المالية.‎وأوضح عميد الكلية الدكتور عاطف الشهري، أن البحوث المقدمة للنقاش في اللقاء استعرضت بعضاً من تجارب المصارف الإسلامية للوقوف على واقعها وآفاقها المستقبلية، كما قدمت عدداً من التوصيات والمقترحات في هذا المجال، مشيراً إلى أن الهدف من اللقاءات العلمية يتمثل في نشر وتعزيز ثقافة الإنتاج العلمي والأكاديمي وبيان أهميته، وتبادل الخبرات العلمية والبحثية ووسائل طرق النشر، إلى جانب المساهمة في تقديم الخدمة المجتمعية للقطاعات الحيوية التي تخدم أفراد المجتمع بصورة مباشرة.// انتهى //14:35ت م