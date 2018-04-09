جيزان 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم ، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ،العميد عيضة بن معيض المالكي، بمناسبة تعيينه مديراً لسجون منطقة جازان.ورحب سموه في بداية اللقاء بمدير سجون منطقة جازان المعين راجياً له التوفيق في المهام الموكلة إليه ولزملائه .وأكد سمو أمير منطقة جازان في كلمة له خلال اللقاء أهمية تكثيف تنفيذ البرامج الإصلاحية للنزلاء والأنشطة والدورات المنفذة وتهيئة مقرات السجون ، بهدف تطوير مهاراتهم وإفادتهم بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالخير والنفع والفائدة.من جانبه أعرب العميد المالكي عن سعادته بصدور الثقة الغالية بتعيينه مديراً لسجون منطقة جازان , وما استمع إليه خلال اللقاء من توجيهات من سمو أمير المنطقة , سائلاً الله تعالى أن يمده وجميع زملائه بعونه وتوفيقه للقيام بالواجبات المنوطة بهم على أكمل وجه.//انتهى//14:44ت م