الرياض 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسيقدم جناح هيئة تقويم التعليم والمراكز التابعة لها المشاركة اليوم في المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم الذي تنظمه وزارة التعليم تحت عنوان "التعليم والتعلم في مرحلة الطفولة المبكرة" وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض، ركنًا للأطفال الذي تتراوح أعمارهم بين (3 الى 5 سنوات) يضم عددًا من الأنشطة النمائية، بالإضافة إلى تقديم اختبار قياس الذكاء للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (6 الى 12 سنة) باستخدام الأجهزة اللوحية، ومسابقة على اختبار القدرات العامة للطلاب والطالبات الذين أعمارهم بين 13 الى 18 سنة.كما سيقدم الجناح عروضًا تعريفية عن الهيئة والمراكز التابعة لها (المركز الوطني للقياس، والمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، والإطار الوطني للمؤهلات، والمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني، وقطاع تقويم التعليم العام)، بالإضافة إلى عقد اللقاءات والاجتماعات مع الزوار والمسؤولين، والرد على استفسارات الزوار.كما سيشارك قطاع التعليم العام بالهيئة بورشتي عمل مصاحبة للمنتدى، الأولى عنوانها "معايير مناهج التعليم للطفولة المبكرة: أولويات المنهج، القيم، والمهارات المستهدفة في معايير مناهج التعليم للصفوف 1 – 3 "، والورشة الأخرى بعنوان "المعايير والرخص المهنية، مناقشة واستطلاع".يذكر أن المعرض والمنتدى الدولي للتعليم يتيح الفرصة للمهتمين والمتخصصين والعاملين في مجال الطفولة المبكرة في القطاعين العام والخاص للاستفادة من الأطروحات والتجارب التي يتضمنها المعرض والمنتدى.//انتهى//14:45ت م