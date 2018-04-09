الرياض 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسنظمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية الإدارة والأعمال ملتقى (شركاء النجاح) لمدة يومين الذي ترتكز رؤيته على عرض المتحدثين والمتحدثات للخبرات والقصص والتحولات على الصعيد الشخصي والعملي بهدف إثراء الطالبات وتحفيزهم على النجاح.وافتتح الملتقى بحضور عميدة كلية الإدارة والأعمال الدكتورة منيرة العود ورئيسة قسم الإدارة والأعمال الدكتورة أبعاد الزومان، بالإضافة إلى منسوبات وطالبات الكلية، بمسيرة وطنية بعنوان "نلقي التحايا ونجدد العهد" من تنظيم طالبات نادي إدارة الأعمال لدعم أبطال الحد الجنوبي.وتضمن الملتقى جلسات لنخبة من المتحدثين من رواد الأعمال وعدد من الشخصيات يتقدمهم مؤسس منصة عالم البرمجة علي المجرشي، وصاحب تجربة ومعاناة التشتت وطرق التخلص منه بالألغاز تركي البدر، كما روت الطالبة رزان وليد تجربتها التي كانت بعنوان (أنا قوية لا أهزم)، ثم تلتها ديما الشايع مالكة شركة ماركتيديا، فيما انتهى اليوم الأول للملتقى بجلسة حوارية قدمتها ناهد الغامدي بمشاركة طالبات رائدات من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.واستأنف الملتقى في اليوم الثاني برنامجه مع رئيس اللجنة الثقافية بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2018 أحمد طابعجي بجلسة حوارية تحت عنوان (كيف نستمتع بالقراءة)، ثم تحدث استشاري الطب النفسي في مدينة الملك عبدالعزيز وليد السحيباني بعنوان (صحتك النفسية في حياتك الجامعية)، تلاه الرئيس التنفيذي لأجير فيصل الزهراني بعنوان (فكرة مشروع ونموذج العمل) بالإضافة إلى الطالبة نورة آل بشر نقلت خلالها تجربتها من حرب الأفكار إلى السلام الداخلي.واختتم الملتقى بجلسة حوارية بعنوان "الوعي القانوني – الواقع المأمول" بمشاركة نخبة من المحاميات تقدمهن الدكتورة مشاعل الحربي ونورة السيار ونورة محمد وأفنان الحنطي.الجدير بالذكر أن الملتقى صاحبه معرض ضم عدة مراكز وجهات تدريبية منوعة لدعم وتنمية خبرات الطالبات في المجال العلمي والمهني.ويأتي الملتقى متوافقاً مع غايات الجامعة الاستراتيجية والمتمثلة في تزويد الطالبة بالمهارات لتحقيق نجاحها في الحياة والعمل عن طريق توفير بيئة تعليمية مبتكرة، وتقديم المشورة لها باعتماد أفضل الممارسات.//انتهى//14:46ت م