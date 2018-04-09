لندن 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسواصل الجنيه الاسترليني تحقيق مكاسب مقابل الدولار عقب صدور بيانات مطمئنه تظهر زيادة أسعار المنازل في بريطانيا بأكثر من المتوقع خلال مارس المنصرم.وارتفعت العملة البريطانية اليوم بنسبة 0.1 بالمئة مقابل العملة الأمريكية ليصل الجنية الاسترليني الي 1.4104 دولار وذلك بعد أن قالت هاليفاكس للإقراض العقاري إن أسعار المنازل زادت بنسبة تفوق التوقعات خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2018.كما ارتفع الاسترليني مقابل العملة الأوروبية الموحدة 0.2 بالمئة إلى 87.04 بنس لليورو.// انتهى //14:47ت م