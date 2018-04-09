عام / اجتماع دولي بالجزائر حول مكافحة تمويل الإرهاب في إفريقيا
الاثنين 1439/7/23 هـ الموافق 2018/04/09 م واس
الجزائر 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واس
بدأت بالجزائر العاصمة اليوم ، أعمال اجتماع رفيع المستوى حول مكافحة تمويل الإرهاب في إفريقيا ، بمشاركة ممثلين عن الدول الإفريقية ومنظمات وخبراء دوليين .
ويبحث الاجتماع الذي افتتح أعماله وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل ، عدة موضوعات تتعلق بالتحديات الحقيقية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب ، وتجفيف مصادر التطرف العنيف والإرهاب ، والعلاقة بين المتاجرة بالمخدرات و الأسلحة والبشر بظاهرة الإرهاب.
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