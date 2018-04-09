الجزائر 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسبدأت بالجزائر العاصمة اليوم ، أعمال اجتماع رفيع المستوى حول مكافحة تمويل الإرهاب في إفريقيا ، بمشاركة ممثلين عن الدول الإفريقية ومنظمات وخبراء دوليين .ويبحث الاجتماع الذي افتتح أعماله وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل ، عدة موضوعات تتعلق بالتحديات الحقيقية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب ، وتجفيف مصادر التطرف العنيف والإرهاب ، والعلاقة بين المتاجرة بالمخدرات و الأسلحة والبشر بظاهرة الإرهاب.// انتهى //14:47ت م