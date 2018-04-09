الرياض 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسرعى صاحب السمو الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، اليوم ، حفل افتتاح فعاليات مؤتمر سلامة المرضى الثامن، الذي تنظمه الشؤون الصحية بالوزارة وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية على مدى خمسة أيام، وذلك بمركز المؤتمرات بالجامعة بالرياض، بمشاركة خبراء واختصاصيين وممارسين صحيين من داخل المملكة وخارجها.وكان في استقبال سموه لدى وصوله ، معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ومدير جامعة الملك سعود للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبد المحسن القناوي ومعالي رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض ومعالي وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبد الرحمن العنقري ومدير عام الشؤون الطبية بالشؤون الصحية بالحرس الوطني الدكتور سعد بن عبدالعزيز المحرج، وكبار مسؤولي الشؤون الصحية والجامعة.بعدها بدأ الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى رئيس اللجنة العلمية المدير التنفيذي لإدارة الجودة وسلامة المرضى الدكتور عبدالمحسن بن محمد السعوي كلمة رحب فيها بسمو وزير الحرس الوطني وشكره على افتتاحه فعاليات المؤتمر، مشيراً إلى ان الحفاظ على سلامة المرضى يعد في الفترة الراهنة من أكبر التحديات التي تواجه الأنظمة الصحية عالميا.عقب ذلك ألقى معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبد المحسن القناوي كلمة أعرب فيها عن الشكر لصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف على رعايته لهذا المؤتمر، مؤكدا على أن هذه الرعاية تعكس حرص قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، في الرقي بالقطاع الصحي في المملكة، منوهاً بمتابعة وزير الحرس الوطني التي تؤكد حرصه على مواكبة الأداء الطبي للتطورات والمستجدات في مفاهيم وتطبيقات سلامة المرضى وتحسن الرعاية الصحية.وأشار المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ومدير جامعة الملك سعود للعلوم الصحية إلى أهمية الاستفادة من الحراك البحثي العلمي في المجالات الطبية ودورها الريادي في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 التي ستحقق دعماً اقتصادياً يتمثل في الاقتصاد المعرفي ويسهم في الوقت ذاته في تحقيق الجودة في العمل الصحي بالمملكة ، مشيراً إلى ان الشؤون الصحية سعت إلى تفعيل جميع الخطط والاستراتيجيات لتحقيق اهداف الرؤية في مجالات الرعاية الصحية ومن ضمنها الحرص على تنظيم المؤتمرات العلمية .وأكد على أن المؤتمر قد أصبح ضمن سلسلة المؤتمرات العلمية المؤثرة والفاعلة في مسيرة التطوير والتوعية بأهمية سلامة المرضى داخل المنشآت الصحية ، مشيرا إلى أن المؤتمر في هذه السنة سيركز على تقنية المعلومات أو ( المعلوماتية الصحية ) وأهميتها في دعم سلامة المريض عبر وسائل التقنية.// يتبع //14:49ت م

بعد ذلك القى صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني كلمة عبر فيها عن سعادته بتواجده في حفل افتتاح المؤتمر السنوي الثامن لسلامة المرضى، والذي تنظمه الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، في اطار دورها العلمي و الثقافي، بما يعكس المستوى الذي وصلت اليه كأحد الصروح الطبية في وطننا الغالي.وأشار سموه إلى أن هذا النجاح جاء بتوفيق الله عز وجل أولاً، ثم بفضل توجيهات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله _ لتكون المنشآت الصحية التابعة لوزارة الحرس الوطني بمدنها الطبية ومستشفياتها التخصصية ومراكزها الصحية الممتدة على مستوى الوطن داعماً وسنداً للقطاع الصحي في بلادنا الغالية بأهدافه الرامية الى تقديم افضل رعاية صحية للمواطنين.واكد سمو وزير الحرس الوطني بان سلامة المرضى تعد الركيزة الأساسية لبناء منظومة صحية فاعلة، لان الهدف الاسمى للرعاية الصحية هو تقديم الخدمة الطبية المتكاملة، مشيرا الى أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات التي يشارك بها العديد من المتحدثين والخبراء من داخل المملكة وخارجها يسهم في تعزيز مبادئ السلامة ومشاركة الخبرات وبحث المستجدات في هذا المجال الحيوي والمهم.وأضاف سمو الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزير الحرس الوطني بان وزارة الحرس الوطني ومن خلال هذا المنبر لتؤكد حرصها الدائم على تجسيد تطلعات القيادة الرشيدة – أعزها الله – بتوفير خدمات الرعاية الصحية بجميع مستوياتها، بما يحقق الفائدة المطلوبة من هذه الخدمات ويلبي الاحتياجات الصحية بتوفيق الله وعونه ، ثم بفضل جهود القائمين على هذه الخدمات المتخصصة من أبناء وبنات الوطن المخلصين، شاكرا سموه الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني على جهودهم في تنظيم هذا الملتقى السنوي.وفي ختام الحفل كرّم وزير الحرس الوطني المتحدثين والمشاركين بجلسات المؤتمر.بعد ذلك قدم معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني هدية تذكارية لسمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني.حضر الحفل صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد وأمراء الأفواج ورؤساء الهيئات العسكرية وقادة الألوية والوحدات وعدد من كبار المسؤولين والمهتمين والباحثين.// انتهى //14:50ت م