الرياض 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسبدأت الأحوال المدنية أمس تقديم خدماتها بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض والكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة، عبر الوحدة المتنقلة المجهزة بأحدث وسائل التقنية.وتقدم الوحدة المتنقلة على مدى خمسة أيام خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية (الزواج، الطلاق) وتعديل المهن.يذكر أن الأحوال المدنية تهدف لتطبيق مفهوم الحكومة المتنقلة من خلال زيارات الوحدات المتنقلة المتواجدة في جميع مناطق المملكة للقطاعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى المحافظات والقرى التي لا توجد بها مكاتب للأحوال المدنية، بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين.// انتهى //14:51ت م