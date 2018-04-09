الأحساء 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسانطلقت اليوم, فعاليات الملتقى العلمي الثاني للطالبات الموهوبات بتعليم الأحساء, بمقر إدارة الموهوبات بعنوان "سنا المعرفة"، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم الأحساء خلود بنت صالح الكليبي, وعددا من المشرفات التربويات وقائدات المدارس ومعلمات الموهبة .وأوضحت مديرة إدارة الموهوبات خلود إبراهيم السلطان, أن الملتقى العلمي في نسخته الثانية يهدف إلى تحقيق عددا من الأهداف التي ستسهم في رفع مستوى مهارات البحث لدى الطالبات وعرض تجارب الموهوبات لتحفيزهن على البحث العلمي، إضافة إلى أنه يرمي إلى اكتساب المعرفة المتميزة والأدوات اللازمة للبحث العلمي وتطوير المهارات لدى الطالبات الموهوبات وتبادل الخبرات العلمية من خلال إنشاء تجمع تفاعلي للطالبات الموهوبات.وأشارت إلى أن الملتقى سيعزز الدور الإيجابي للطالبات الموهوبات وقدراتهن في البحث ويمكن الكفاءات المتميزة منهن من نقل خبراتهن وتجاربهن لجميع الطالبات الموهوبات لتحفيزهن على البحث العلمي، إضافة إلى إكسابهن المعرفة المتميزة والأدوات اللازمة للبحث العلمي وتطوير المهارات لدى الطالبات الموهوبات وتبادل الخبرات العلمية وذلك بإنشاء تجمع تفاعلي للطالبات الموهوبات .من جانبها أفادت مشرفة الموهوبات أمل الصرعاوي, أن الملتقى يستهدف فئة الطالبات المشاركات بأبحاث علمية خلال العام في مدارس التعليم العام والطالبات الحاصلات على جوائز في مجال البحث العلمي والطالبات الموهوبات في مدارس الشراكة وفصول الموهوبات .وقدم في الملتقى الذي رأست جلسته الأولى الطالبة آمنة صلاح الخوفي من ثانوية تحفيظ القرآن الأولى, أربع أوراق عمل منها ورقه قدمتها الطالبة رؤى بنت خالد الغازي من متوسطة الأنجال بعنوان "تجربة أثر برنامج التسريع على الطالبة الموهوبة", كما قدمت الطالبة رند بنت إبراهيم المحبوب من ابتدائية تحفيظ القرآن الرابعة بالهفوف, ورقة عمل بعنوان "علاقة برنامج الروبوت في تطوير حل المشكلات التكنلوجية لدى الطالبات الموهوبات واتجاهاتهن نحو البرامج الإثرائية", فيما قدمت الطالبة دانة بنت محمد الجاسم من الثانوية الحادية عشرة بالمبرز, "تجربة تطبيق برنامج stem خلال ساعة النشاط وأثره على تنمية التفكير الإبداعي والمهارات الشخصية لدى الطالبة", إضافة إلى مشاركة الطالبة فاطمة بنت أحمد العليو من ثانوية الأنجال, بورقة بعنوان "دراسة أثر المشاركة في المسابقات المحلية والدولية على دافعية الطالبة الموهوبة" .أما الجلسة الثانية التي ترأستها الطالبة أمجاد بنت سعود العقيل من ثانوية نورة الجبر, فتضمنت أربع أوراق عمل, الأولى قدمتها الطالبة وجدان بنت محمد القحطاني من الثانوية الخامسة بالهفوف بعنوان " الحاجات النفسية والاجتماعية للطالبات الموهوبات من وجهة نظرهم بمحافظة الأحساء" والثانية بعنوان " قياس مدى تأثير البرامج الصيفية الإثرائية على شخصية الطلاب الموهوبين", قدمتها الطالبة رحمة بنت عبد الوهاب الحليمي من ثانوية الأنجال الأهلية ورقة ثانية, فيما قدمت الطالبة ندى بنت عتيق العتوي من متوسطة تحفيظ القرآن بالشعبة, ورقة عمل بعنوان "علاقة تقدير الذات بدافعية الإنجاز لدى الموهوبات" .واختتمت الجلسة بورقة عمل مقدمة من الطالبة أنوار بنت أحمد السويق من متوسطة الأنجال الأهلية بعنوان "تجربة المنحة الدراسية وأثرها على الطالبة الموهوبة في مدارس الشراكة مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع"// انتهى //14:55ت م