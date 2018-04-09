الطائف 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسانطلقت اليوم بإدارة التعليم بمحافظة الطائف منافسات المهرجان الثاني للبطولة الرياضية المدرسية "للصغار"، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بالطائف فهاد الذويبي، مدير عام الرياضة المدرسية بالوزارة عبدالعزيز الخريجي وعدد من مديري الإدارات والمكاتب والمشرفين وممثلي الإدارات التعليمة المشاركة، وذلك بالصالة المغلقة بمدينة الملك فهد الرياضية بالحوية.ويشارك في البطولة المدرسية 280 طالباً يمثلون ثمان إدارات تعليمة، من (مكة المكرمة، وجدة، والشرقية، والحدود الشمالية، محايل عسير، الإحساء، الرس)، إضافة إلى إدارة تعليم الطائف المستضيفة للمهرجان.وتضمن حفل افتتاح البطولة استعراض للإدارات التعليمية المشاركة، وكلمة لفهاد الذويبي نوه فيها بأهمية الرياضة في بناء شخصية الطلاب وتنمية وصقل مهاراتهم ومواهبهم الرياضية، بعدها قدم عدد من طلاب الطائف أوبريت إنشادي بعنوان "أهلا يا شباب بلادي".يذكر أن البطولة الرياضية المدرسية "للصغار" تستمر منافساتها لأربعة أيام، وتهدف لتوفير أنشطة نوعية غير صفية جاذبة لطلاب المرحلة الابتدائية في بإدارات التعليم، تسهم في بناء شخصية إسلامية متكاملة متوازنة للطالب لخدمة الدين والمجتمع والوطن والإسهام في تعزيز الانتماء الوطني, وغرس الميول والاتجاهات الايجابية نحو الرياضة المدرسية.// انتهى //14:59ت م