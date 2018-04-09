نجران 23 رجب 1439هـ الموافق 09 أبريل 2018م واسزار وفد طلابي من مدرسة أبي الدراء الثانوية بمنطقة نجران، أمس، القصر التاريخي بحي أبا السعود بالمنطقة.وتجول الوفد في مرافق ومجالس القصر، واستمعوا لشرح مفصل من موظفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة عن تاريخ ومحتويات القصر، وما كان يمثله من أهمية في ذلك الوقت.وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحية والتراث الوطني بنجران صالح بن محمد آل مريح، أن قصر الإمارة التاريخي بنجران يٌعدّ مَعلماً بارزاً من معالم المدينة، ورمزاً للعراقة والأصالة والبناء الهندسي القديم والفريد لمنطقة نجران، حيث يقع في الوسط التاريخي بحي ''أبا السعود''، ومجاوراً للأسواق الشعبية والتراثية، مشيراً إلى أن الأماكن الأثرية والتاريخية بنجران تشهد زيارات مستمرة من الوفود الطلابية والزوار من داخل المنطقة وخارجها خلال الإجازات الرسمية للاطلاع على آثار وتاريخ المنطقة.//انتهى//16:25ت م