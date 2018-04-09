صبيا 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف التابعة لمحافظة صبيا بمنطقة جازان غداً، درساً علمياً بعنوان "شرح تفسير ابن كثير، يلقيه يحيى بن عبدالله مشهور، بجامع السلام بقرية المحلة الجديدة.ويأتي الدرس الذي سيقام بعد صلاة المغرب ضمن البرامج والمناشط الدعوية التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي.// انتهى //16:25ت م