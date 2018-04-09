الرياض 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واستنظم كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود الأربعاء القادم المؤتمر الدولي تحت عنوان " دور علوم الرياضة والنشاط البدني في تحقيق رؤية المملكة 2030" بالشراكة مع معهد إعداد القادة ، وذلك بقاعة الخزامى للمؤتمرات بالرياض .وأوضح عميد كلية علوم الرياضة والنشاط البدني الدكتور أحمد بن محمد الفاضل ، أن هدف المؤتمر الذي يشهد مشاركة نخبة من المهتمين بعلوم الرياضة والنشاط البدني على المستوى المحلي والخارجي هو المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 في المجال الرياضي، وذلك وفق استراتيجية الكلية المرتبطة بتطوير البحث العلمي، وتسليط الضوء على الواقع الرياضي والصحي للمجتمع السعودي، إضافة الى تبادل الخبرات العلمية والتجارب العملية الناجحة في تطوير منظومة الرياضة السعودية ، مشيراً إلى أن المؤتمر يجسد الشراكة مع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية ذات العلاقة بمجالات علوم الرياضة ويعزز ممارسة النشاط البدني والرياضي .ويشتمل المؤتمر على عدة محاور منها الإدارة الرياضية و الرياضة المجتمعية و التربية البدنية و اللياقة البدنية والتغذية و التدريب الرياضي ، إضافة إلى ورش عمل مقدمة من عدة جهات من ذوي الخبرة في هذا المجال، حيث يقدم معهد إعداد القادة ورشة عمل المعايير السعودية لمدربي اللياقة البدنية ، وتقدم اللجنة السعودية للمنشطات ورشة عمل المنشطات في المجال الرياضي ، وأخيراً يقدم الاتحاد السعودي للطب الرياضي ورشة استخدام اللاصقات الطبية ، كما يستمر التسجيل في المؤتمر من خلال الرابط التالي: https://gafferaina.wufoo.eu/forms/q10xdxm0nglo9d/ .// انتهى //16:26ت م