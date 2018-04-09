المدينة المنورة 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واساستضافت هيئة تطوير المدينة المنورة اليوم, وِرش عمل متخصصة للمشروعات الرقمية, بحضور عدد من ممثلي القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين في مجال الاتصال والإنترنت والتقنية.واستهلت الجلسة الافتتاحية للورش أعمالها, بكلمة لمدير الإدارة العامة للتقنية والنظم بهيئة تطوير المدينة المنورة المهندس طارق بن مبارك العتيبي، تحدث فيها عن مستوى التطور الالكتروني والرقمي وخدمات الأتمتة التي تنتهجها حكومة المملكة العربية السعودية في جميع القطاعات، مُشيراً إلى أن الهيئة تدعم جميع برامج التحول الرقمي في المنطقة من خلال عدد من المبادرات والبرامج بالشراكة مع عدد من الجهات الأخرى.من جانبه, تحدّث مدير القطاعات الرقمية بوحدة التحول الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بدر بن علي الغامدي، عن برنامج "رقمي" الذي يهدف لبناء مجتمع رقمي يُعنى بالخدمات الأساسية والمدن الرقمية والتجارة الالكترونية, بالإضافة لبناء بُنية تحتية رقمية, وكذلك بناء حكومة واقتصاد رقمي، مُفيداً أن البرنامج يتماشى مع البرامج الأخرى التي تضع اسم الوطن في طليعة الدول المتقدمة في المجال التقني من خلال الكفاءات الوطنية المُبتكرة والموهوبة .وأكد أن طموح القيادة - أيدها الله - لتحويل 5 مدن في المملكة العربية السعودية لمدن رقمية بحلول 2020م ستكون المدينة المنورة في طليعة هذه القائمة، وقال : نتطلع في وحدة التحول الرقمي إلى إدراج نحو 16 مدينة في المملكة إلى قائمة المدن الرقمية في العالم بحلول العام 2030 م، والعمل على تسجيل أسماء 3 مدن سعودية لتكون من بين 100 مدينة عالمية في مجال الأنسنة و الذكاء الاصطناعي.ولّخص الغامدي المفهوم الموحد للمدن الرقمية المعتمد لدى وحدة التحول الرقمي لتكون المدينة التي تستثمر في تقنية المعلومات والاتصالات الحديثة على مستوى البنية التحتية والخدمات, لتنتج تطوراً اقتصادياً مستداماً ورفاهية عالية لقاطنيها مع تحقيق الكفاءة المميزة في إدارة الموارد، مشيراً إلى أن الوحدة بالتنسيق مع الشركاء اعتمدت 6 محاور رئيسية تتضمن الاكتفاء الذاتي وجودة الحياة, والكفاءة والانسياب والاستدامة والتنوع الاقتصادي, وتهدف جميعها لقياس أداء التحول في أي مدينة إلى مدينة رقمية تحقق الجدوى الاجتماعية والاقتصادية.واُختتمت الجلسة الافتتاحية, بكلمة لمدير المبيعات التنفيذي لقطاع المبيعات الحكومية والشركات في شركة الاتصالات السعودية بدر بن فيصل كابلي، تحدث فيها عن أهمية التحول الرقمي وتفعيل الخدمات الرقمية التي سينتج عنها استفادة كبيرة تحققه الجهات الحكومية التي فعلت التعاملات الحكومية وحققت مؤشرات متميزة في الأداء، وقال: إن شركة الاتصالات السعودية تعكف على القيام بمسؤوليتها كشركة وطنية ابتداءً بالاستثمار في مراكز المعلومات في 3 مدن رئيسية, مُشيراً إلى أنها تمكنت من إنشاء منصة وطنية للخدمات السحابية إلى جانب المنصات الأخرى الخاصة بانترنت الأشياء وخدمات الأمن السيبراني والبيانات الضخمة, لتشكل هذه المنظومة خطوة هامة في إسناد قائمة المهام التشغيلية للجهات الحكومية لضمان حماية المعلومات وجودة التطبيقات.عقب ذلك, انطلقت أعمال 4 ورش متخصصة شملت موضوعات "خدمات الأمن السيبراني" و "منصات البيانات الضخمة" و "خدمات انترنت الأشياء" و "الخدمات السحابية" حضرها المختصون والعاملون في تقنية المعلومات بالإدارات الحكومية والقطاع الخاص.// انتهى //16:27ت م