بريدة 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسأطلق فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم سراح 17 نزيلاً من سجناء الحق العام ممن تنطبق عليهم شروط العفو ، إنفاذًا للأمر الملكي الكريم الصادر في هذا الشأن ، وذلك في الفرع ودوائر النيابة العامة بالمحافظات , خلال الفترة من 1 /6 /1439هـ ، وحتى تاريخ 29 /6 /1439هـ .وأوضح وكيل إمارة القصيم المساعد للحقوق المكلف صالح بن محمد البرادي ، أن لجان العفو مستمرة في دراسة قضايا النزلاء لإطلاق سراح من تنطبق على حالاتهم تعليمات العفو ، بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، وسمو نائبه.// انتهى //16:31ت م