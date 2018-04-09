لندن 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسعقدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اليوم خلال زيارتها كوبنهاجن محادثات ثنائية مع نظيرها الدنماركي لارس راسموسن تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما فيها عملية المغادرة البريطانية والتهديدات الامنية التي تواجهها القارة الاوروبية .وأكد الجانبان خلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء حرصهما على العمل من أجل تطوير التبادل التجاري بين البلدين عقب خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي والتعاون من اجل تقليل التأثيرات السالبة لعملية الخروج.// انتهى //16:31ت م