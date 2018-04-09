الدمام 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسأقامت جمعية الثقافة والفنون في الدمام مساء أمس لقاء مفتوحا استضافت خلاله الروائية والمنتجة الأمريكية مارثا آدمز، بحضور عدد من صانعي الأفلام والروائيين والكتاب وذلك في مقر الجمعية في الدمام .وعبرت الروائية والمنتجة الأمريكية مارثا آدمز عن سعادتها لما شاهدته في المملكة خلال زيارتها الأولى من تعدد ثقافي وإثراء معرفي تمتاز به المملكة، مستعرضة في الوقت نفسه تجربتها في صناعة الأفلام السينمائية وإنتاج القصص الإبداعية التي تستهدف دعم وتمكين الفتيات، حيث حصدت من خلال أعمالها العديد من الجوائز العالمية وتعمل اليوم رئيسة ابداعية لنهضة الفتيات .وأكدت أن تجربتها السينمائية تركز بالدرجة الأولى على انتاج الأفلام المتعلقة بحقوق المرأة حول العالم وتعليمها، إضافة إلى قضايا استغلال النساء في الكثير من دول العالم الثالث، مشيرة إلى أن التعليم يعد المحرك الأساسي في التنمية والتطور الاجتماعي في مختلف الثقافات والمجتمعات .وأشارت الروائية الأمريكية إلى أن المملكة العربية السعودية تمتاز بتعدد الثقافات المختلفة والقوية والواثقة، مشيرة إلى أن السعوديين لديهم الكثير من القصص التي تتيح لهم الفرصة بالتعبير عنها في دور السينما قريبا . // انتهى //16:34ت م