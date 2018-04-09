الرياض 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسأكدت وزارة التجارة والاستثمار اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق مصنع (AUX) الصيني وفقاً للأنظمة ذات العلاقة، وذلك بعد أن ضبطت فرق الرقابة الميدانية بالوزارة عدداً من مكيفات المصنع (نوع سبلت) التي أظهرت نتائج الاختبارات عدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة، وذلك بعد إحالتها إلى مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للفحص والاختبار.كما قامت الوزارة في وقت سابق بمخاطبة الجهات المختصة لإبلاغ الجانب الصيني باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه المنتجات المخالفة، وبدورها خاطبت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المجلس التجاري الصيني بخصوص مخالفات المصنع وطرازاته.وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد أعلنت في وقت سابق عن إيقافها تسجيل منتجات مصنع (AUX) الصيني، وإبلاغ شركات المطابقة بمنع إصدار شهادات المطابقة لمنتجات المصنع، بالإضافة إلى إدراج المصنع ضمن القائمة السوداء، ومنع دخول منتجاته من المنافذ الجمركية بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للجمارك لحين استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بمطابقتها للمواصفات القياسية السعودية .ويأتي ذلك في إطار جهود الجهات الرقابية الحكومية التي تعمل تحت مظلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية، وضمان الرقابة والالتزام بالمواصفات القياسية التي تدخل ضمن نطاق عمل البرنامج، بهدف المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة، وتوفير التكلفة على المستهلك.ويرسخ البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة استراتيجية الشراكة والتكامل بين أعضائه من الجهات الرقابية ذات العلاقة التي تشمل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للجمارك ، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة .// انتهى //16:35ت م