حائل 23 رجب 1439 هالموافق 9 أبريل 2018 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، تولي اهتماما كبيرا للتعليم في جميع المجالات الإنسانية والعلمية.وقال سموه عقب تكريمه اليوم لـ (36) طلاباً فائزاً بجائزة سموه السنوية للتميز السلوكي في نسختها الثانية ودورتها الـ (16): إن القيادة الرشيدة جعلت التميز السلوكي أولوية، وسخرت إمكاناتها لدعم وتميز أبنائها وبناتها، إيمانًا منها بدور التعليم في التنمية الشاملة للمجتمع، مؤكداً أن هذه النظرة الثاقبة تدل على إدراك أهمية مخرجات التعليم وأثرها في الحفاظ على الدين وبناء الوطن، وحاثاً سموه جميع الطلاب على السلوك المتميز لتفخر بهم بلادهم ومجتمعهم، متمنيًا أن يكون لهم تميز وريادة في المستقبل في كل المجالات.وبدأ برنامج الحفل بالقران الكريم ومقدمة افتتاحية الطالب سعد النمر ثم عرضًا مرئيًا يتحدث عن تاريخ الجائزة ومراحل تطورها من إعداد إدارة التوجيه والإرشاد عقبها كلمة الطلاب المكرمين ألقاها نيابة عنهم الطالب عبد الله المقوعي‏ ثم أوبريت إنشادي لـ مجموعة من طلاب وطالبات التعليم العام وتوالت فقرات التكريم ، وشمل التكريم الطلاب المتميزين سلوكيا بالمنطقة من المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 1437/1438هـ والطلاب المتميزين سلوكيا من المرحلة المتوسطة والطلاب المتميزين سلوكيا من المرحلة الثانوية.وشهد الحفل تكريم ثلاثة من القيادات التعليمية بمناسبة تقاعدهم وهم: «المساعد للشؤون المدرسية سعود بن فهيد العبده، والمستشار التعليمي تركي بن عثمان العديلي، والإداري سعد بن عبدالرحمن الغليقة».ثم قدمت الطالبات جائزة التميز الإداري التي حصلت عليها إدارة تعليم حائل إلى أمير منطقة حائل تقديرًا وعرفًا لجهوده ودعمه غير المحدود للتعليم بمنطقة حائل، بحضور وكيل أمارة حائل وعددًا من مديري الإدارات الحكومية والقيادات بالتعليم.وأرجع مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني، التميز والإبداع والنجاح إلى القيادة الحكيمة والأبوية التي تكرم أبنائها وترعاهم، مؤكدًا إن حضور صاحب السمو شرف عظيم ووسام يحمله الطلاب المتميزون على صدورهم وتاج رفعة يضعونه على هامات آبائهم وأمهاتهم وعهد تميز وميثاق نجاح وعطاء يعاهدون به بلادهم المعطاء.وفي نهاية الحفل التقطت الصور التذكارية لسموه مع الطلاب المكرمين.حضر الحفل وكيل إمارة منطقة حائل الدكتور سعد بن حمود البقمي وعدد من المسئولين.// انتهى //16:36ت م