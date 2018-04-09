الرياض 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسأكد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي والتعاون الدولي بغرفة الرياض عبد الله بن فهد العجلان أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى فرنسا تشكل منطلقا مهما للعلاقات التجارية بين البلدين، وأن الزيارة ستكون محطة جديدة من محطات العلاقات المتميزة بين المملكة وفرنسا لاسيما على المستوى الاقتصادي.وأوضح العجلان في تصريح صحفي أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا بلغ أكثر من تسعة مليارات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم رأسمال الاستثمارات السعودية - الفرنسية المشتركة في السوق المحلية نحو 80 مليار ريال، لـ 179 ترخيصا صادرا لهذه الاستثمارات، حيث بلغت حصة الشريك الفرنسي من هذه الاستثمارات 39 % بـ 31 مليار ريال. وأفاد أن فرنسا تصنف في المرتبة الثانية برأسمال 31 مليار على مستوى العالم بعد أمريكا البالغ حجم رأس المال الأجنبي لها 76 مليار ريال، في حين جاءت ثالثا اليابان بـ 24 مليار ريال، وبريطانيا رابعا بـ13 مليار ريال، وأخيرا الصين بـ 8 مليارات ريال.‏وأكد العجلان أن هذه الزيارة التي تأتي ضمن زيارات سمو ولي العهد لعدد من الدول تحمل في طياتها رصيدا وافرا من الفرص ضمن تطلعاته التنموية والاقتصادية التي تستهدفها رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن قطاع الأعمال السعودي يتابع باهتمام جولات سمو ولي العهد التي تحقق أهدافها على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية.// انتهى //17:12ت م