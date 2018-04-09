بيشة 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسعقدت الجمعية العمومية للغرفة التجارية في محافظة بيشة اليوم، اجتماعها السنوي برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية علي بن محمد الصعيري، وبحضور رجال الأعمال ومنتسبي الغرفة.وجرى خلال الورشة مناقشة التقرير السنوي والميزانية التقديرية وإنجازات الغرفة التجارية للعام الماضي في جميع المناشط والبرامج بالإضافة إلى الاطلاع على عرض تفصيلي لأعمال الغرفة المستقبلية منها طرح مشروع مبنى الغرفة المتوقع تكلفته 14 مليون ريال، الذي صُمم فنياً بما يتوافق مع احتياجات الغرفة ورجال الأعمال والمشتركين والمنتسبين فيها، كما أطلع أعضاء الجمعية على التصور النهائي لمركز المعارض والمؤتمرات الذي يقع على أرض مساحة 180 ألف متر مربع.وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية علي بن محمد الصعيري أن الاجتماع استفادت منه الغرفة لا سيما في ظل كثرة الملفات التي تمت مناقشتها مع الأعضاء وما تم طرحه من أفكار ستكون هي معززة لخطة الغرفة التجارية الصناعية التي تعتمد على آلية حديثة بما يتوافق مع رؤية المملكة.// انتهى //17:15ت م