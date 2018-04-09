سكاكا 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسينظم المركز الثقافي يمنطقه الجوف غدا, ندوة بعنوان "آثار الجوف وأهميتها وسبل المحافظة عليها", يقدمها كل من مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة الجوف الدكتور جهز بن برجس الشمري, ومدير مكتب الآثار بدومة الجندل سلطان الدهام، وذلك على مسرح المركز بمدينة سكاكا .ودعا مدير المركز مرضي الكويكبي, الجميع للمشاركة والاستفادة مما سيطرح خلال الندوة .// انتهى //17:16ت م