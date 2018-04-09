بيروت 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واساستنكرت نقابة الصحافة اللبنانية في بيان اليوم الجرائم الاسرائيلية التي استهدفت الصحفيين والاعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة خلال تغطيتهم لمسيرة العودة .وأعلنت النقابة عن تضامنها مع الصحافيين في الاراضي المحتلة، داعية إلى وقفة تصامنية مع الصحافيين الفلسطينيين في مقر النقابة .وأدانت النقابة في بيانها الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين، والأساليب التي وصفت بالوحشية في قمع التحركات المشروعة للفلسطينيين، في إطار احتفالية يوم الأرض، والتي ادت الى سقوط العديد من الشهداء، وجرح المئات في استخدام غير مسبوق للقوة المفرطة.// انتهى //17:16ت م