السيح 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسرأس محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم، الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس الخرج المحلي وفريق العمل المشكل من أعضاء مجلس منطقة الرياض، وذلك في ديوان المحافظة بمدينة السيح .ورحب محافظ الخرج في مستهل الاجتماع, بأعضاء مجلس منطقة الرياض، مشيداً بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بتشكيل فريق العمل الذي يقوم بجولات ميدانية في محافظات المنطقة وعقد اجتماعات مع أعضاء المجالس المحلية بما يسهم في تحقيق التنمية والتطور والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن.وأوضح سكرتير مجلس الخرج المحلي سعد بن مشحن الحربي عقب الاجتماع, أن المجلس ناقش عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأتخذ بشأنها عدد من التوصيات، منها تعثر بعض المشروعات الحكومية، مثل مشروع المدينة الرياضية في شرق مدينة السيح ، ومشروع مبنى إدارة تعليم الخرج، كما أوصى المجتمعون ضرورة إنشاء فرع الوزارة النقل بالخرج، والتأكيد على أهمية التعاون بين فرع وزارة للنقل بمنطقة الرياض وبلدية الخرج والتكامل بينهما في يتعلق بخدمات الطرق في مدن ومراكز وقرى الخرج، كما تمت مناقشة الدليل الاسترشادي لإبراز المزايا النسبية لمدن ومراكز وقرى المحافظة.// انتهى //17:31ت م