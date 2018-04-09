روما 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واستقام غداً , مباراتان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضمن إياب دور الربع النهائي ، حيث يلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مع مواطنه فريق ليفربول على استاد الاتحاد ، وبرشلونة الإسباني ضيفا على روما الإيطالي على الملعب الأولمبي في روما .وتلقى مانشستر سيتي الذي يقترب من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ، خسارة غير متوقعة الأسبوع الماضي أمام ليفربول بثلاثية نظيفة في ذهاب ربع النهائي .وكان مانشستر سيتي في النسخة الماضية من البطولة قد تمكن من الفوز على موناكو الفرنسي في ذهاب ثمن النهائي , بخمسة أهداف مقابل ثلاثة , وخسر إياباً بثلاثة أهداف مقابل هدف , ليودع المسابقة , وهو ما يعني أن كل الاحتمالات متاحة في مباراة الغد بين مانشستر سيتي وليفربول .ويفقد فريق ليفربول قائده جوردان هندرسون بداعي الإيقاف بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية ذهابا .وفي المباراة الثانية، سيكون روما على موعد مع أمل تحقيق "معجزة" لإقصاء برشلونة من دوري الأبطال، على الرغم من تأخره الكبير ذهابا 4-1 ، أما فريق برشلونة الذي بات قريبا من حسم لقب الدوري الإسباني لصالحه، فيحتفظ بذكريات طيبة من الملعب الأولمبي، حيث منحه ميسي بهدفه في 2009 اللقب الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد ، لذا يسعى الفريق إلى تحقيق "ثلاثية" الدوري والكأس المحليين ودوري الأبطال هذا الموسم .// انتهى //17:32ت م