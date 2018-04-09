رياضي / دوري أبطال أوروبا : ليفربول أمام مانشستر سيتي.. وروما يستضيف برشلونة غدًا
الاثنين 1439/7/23 هـ الموافق 2018/04/09 م واس
روما 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واس
تقام غداً , مباراتان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضمن إياب دور الربع النهائي ، حيث يلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مع مواطنه فريق ليفربول على استاد الاتحاد ، وبرشلونة الإسباني ضيفا على روما الإيطالي على الملعب الأولمبي في روما .
وتلقى مانشستر سيتي الذي يقترب من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ، خسارة غير متوقعة الأسبوع الماضي أمام ليفربول بثلاثية نظيفة في ذهاب ربع النهائي .
وكان مانشستر سيتي في النسخة الماضية من البطولة قد تمكن من الفوز على موناكو الفرنسي في ذهاب ثمن النهائي , بخمسة أهداف مقابل ثلاثة , وخسر إياباً بثلاثة أهداف مقابل هدف , ليودع المسابقة , وهو ما يعني أن كل الاحتمالات متاحة في مباراة الغد بين مانشستر سيتي وليفربول .
ويفقد فريق ليفربول قائده جوردان هندرسون بداعي الإيقاف بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية ذهابا .
وفي المباراة الثانية، سيكون روما على موعد مع أمل تحقيق "معجزة" لإقصاء برشلونة من دوري الأبطال، على الرغم من تأخره الكبير ذهابا 4-1 ، أما فريق برشلونة الذي بات قريبا من حسم لقب الدوري الإسباني لصالحه، فيحتفظ بذكريات طيبة من الملعب الأولمبي، حيث منحه ميسي بهدفه في 2009 اللقب الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد ، لذا يسعى الفريق إلى تحقيق "ثلاثية" الدوري والكأس المحليين ودوري الأبطال هذا الموسم .
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