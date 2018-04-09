ثقافي / الجمعية الخيرية لداء السكري ببريدة تنظم مبادرة "صحتي في خطوتي " غداً
الاثنين 1439/7/23 هـ الموافق 2018/04/09 م واس
بريدة 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واس
تنفذ الجمعية الخيرية لداء السكري " سكر " ببريدة ، غداً ، برنامج المشي الصحي تحت عنوان " صحتي في خطوتي" ، بمشاركة عميد المشي الدكتور صالح الأنصاري, وفريق مشاة بريدة, وعدد من المهتمين برياضة المشي بمنطقة القصيم ، التي تنطلق من دوار القيروان على شارع الملك سلمان وحتى مضمار المشي بحي الإسكان ببريدة .
وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد بن عبدالله التويجري، أن الهدف من إقامة مثل هذه الفعاليات, لتعزيز الصحة وترسيخ مثل هذه العادات الصحية والسليمة للجسم ، وممارسة الرياضة بصورة صحية وآمنة لجسم الإنسان ولمختلف الأعمار .
وأشار إلى أهمية الرياضة بشكل عام وضرورة توعية المجتمع بتفعيلها بشكل دوري ، مقدماً شكره للمشاركين في مثل هذه المبادرات الهادفة من جهات حكومية وخاصة ومهتمين برياضة المشي ، آملاً أن تكون المخرجات بحجم التطلعات .
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17:36ت م