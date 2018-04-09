بريدة 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واستنفذ الجمعية الخيرية لداء السكري " سكر " ببريدة ، غداً ، برنامج المشي الصحي تحت عنوان " صحتي في خطوتي" ، بمشاركة عميد المشي الدكتور صالح الأنصاري, وفريق مشاة بريدة, وعدد من المهتمين برياضة المشي بمنطقة القصيم ، التي تنطلق من دوار القيروان على شارع الملك سلمان وحتى مضمار المشي بحي الإسكان ببريدة .وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد بن عبدالله التويجري، أن الهدف من إقامة مثل هذه الفعاليات, لتعزيز الصحة وترسيخ مثل هذه العادات الصحية والسليمة للجسم ، وممارسة الرياضة بصورة صحية وآمنة لجسم الإنسان ولمختلف الأعمار .وأشار إلى أهمية الرياضة بشكل عام وضرورة توعية المجتمع بتفعيلها بشكل دوري ، مقدماً شكره للمشاركين في مثل هذه المبادرات الهادفة من جهات حكومية وخاصة ومهتمين برياضة المشي ، آملاً أن تكون المخرجات بحجم التطلعات .// انتهى //17:36ت م