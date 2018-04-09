المدينة المنورة 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسنظمت الإدارات المعنية بالمشاركة في تنظيم وترتيب ندوة "العمل في المسجد النبوي: ضوابطه وأحكامه وآدابه" اجتماعا اليوم, لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المنظمة لإقامة الندوة التي تنظمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة الشهر القادم , بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.وأوضح مدير الإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي الدكتور عمر بن عامر الخرماني أن الهدف العام للندوة هو بيان الضوابط والأحكام والآداب الشرعية التي تراعى في العمل بالمسجد النبوي، وتأصيل القضايا التي تهم العاملين في المسجد النبوي، والإسهام في خدمة الحجاج والعمار وزوار الحرمين الشريفين من خلال الرقي بمستوى التعامل معهم وتقديم الخدمة لهم بما يحقق أهداف وتطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - .وبين الخرماني أن المشاركين في الندوة معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وإمام وخطيب المسجد النبوي القاضي بمحكمة الاستئناف بالمدينة المنورة الشيخ صلاح بن محمد البدير ، وعميد كلية المسجد الحرام الشيخ الدكتور خالد بن محمد السبيعي، وعميد كلية المسجد النبري الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، مشيراً إلى أن موضوعات الندوة تتضمن ضوابط وشروط العمل بالمسجد النبوي وأحكام ونوازل العمل فيه وآداب وأخلاق العمل بالمسجد النبوي .// انتهى //18:03ت م