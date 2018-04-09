رياض الخبراء 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسدشن محافظ رياض الخبراء فهد بن حسن السلطان اليوم ، معرض "المتدرب اليقظ" , بحضور مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذن وعمداء ومديري الوحدات بالمنطقة ،ومشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية .ويهدف البرنامج إلى قيام جيل واع يقظ يرفض الفكر الضال ويسهم في بناء الوطن , كما يشتمل على العديد من الدورات التدريبية.يذكر أن برنامج يقظ هو برنامج وطني لتوعية وحماية المتدربين والمتدربات من خطر الانحراف الفكري والعقدي وذلك من خلال وضع البرامج التوجيهية المناسبة وفقا للشريعة الإسلامية التي تخدم المجتمع وتبث روح الألفة والمحبة بين أفراده .// انتهى //18:05ت م