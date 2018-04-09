الرس 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسدشن عميد كلية العلوم والآداب بالرس الدكتور إبراهيم البلطان أمس, معرض"تنمية المهارات اليدوية للمعلمة" في قسم الأسرة والطفولة، مسار رياض الأطفال، وذلك بكلية العلوم والآداب مقر ألأقسام الأدبية بالمحافظة.وأفادت مشرفة المعرض لولوه العجيمي أن هدف المعرض الذي يستمر ليومين هو تنمية قدرات الطالبات, وذلك بتصميم بعض الأعمال الفنية بخامات متنوعة، مبينة أهمية دعم هذه المهارات التي أتقنتها أنامل الطالبات لتعزيز الثقة والطموح للمستقبل ضمن هذا المقرر .// انتهى //18:07ت م