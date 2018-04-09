الرياض 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسأضافت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" إلى خدماتها شبكة خطوط إضافية لرحلات الخدمة المميزة بحلتها الجديدة من خلال حافلات جديدة بعدة مزايا تشمل خدمات متنوعة بنظام ترفيهي, وقنوات تلفزيونية بث مباشر ,واي فاي, ومقاعد مريحة داخل الحافلة .وأوضح مدير قطاع النقل الخارجي في "سابتكو" المهندس تركي بن عبدالله آل نادر أن الخدمة المميزة التي قامت سابتكو بإطلاقها مؤخراً تمثل نقلة حديثة في مجال خدمات النقل البري التي تقدمها "سابتكو" وبرؤية جديدة عن طريق رحلات مباشرة بدون توقف توفر من خلالها مزيداً من الراحة والرفاهية مع شاشات مخصصة لكل راكب تضم مجموعة من البرامج والمواد الترفيهية وقنوات بث مباشر تتناسب مع مختلف فئات العملاء، بالإضافة إلى خدمات الانترنت والضيافة أثناء الرحلة من أجل رحلة ممتعة وخدمة عالية المستوى.وبين آل نادر أن الخدمة المميزة تأتي في إطار الخطط التطويرية التي تنتهجها الشركة السعودية للنقل الجماعي لتقديم أفضل الخدمات لعملائها بما يعزز جهود الشركة في صناعة نقل بري حديث وبمواصفات عالية تنسجم مع رؤية المملكة 2030 .وأفاد أن رحلات الخدمة المميزة تنطلق من وسط مدينة المغادرة الى وسط مدينة الوصول مما يسهل وصول العملاء إلى وجهاتهم الأخيرة بيسر، مفيداً أنه يمكن الحصول على الخدمة من خلال قنوات البيع المتنوعة للعميل المتمثلة في موقع "سابتكو" الالكتروني، وتطبيق "سابتكو" على الهواتف الذكية، ومركز خدمة العملاء، ومكاتب البيع وتتيح آليه الدفع الالكتروني وإمكانية اختيار المقعد المناسب للعميل وبطريقة سهله وفي زمن قصير يعزز من سهولة الخدمة وتميزها.الجدير بالذكر أن سابتكو عززت مؤخرا أسطولها بعدد (50) حافلة طراز "مرسيدس ترافيقو" فاخرة 2018 ، تمثل الجيل الأحدث والأكثر تطوراً من هذا الطراز، الذي تتوفر به أحدث ما وصلت إليه التقنية العالمية في صناعة حافلات نقل الركاب، وتم تخصيص الحافلات ضمن شبكة رحلات الخدمة المميزة تلبية لرغبات عملاء سابتكو وفق خطط التوسع التي قامت بها مؤخراً والتي تغطي لكلا الاتجاهين ( الرياض- الخبر، الرياض - الدمام، الرياض - بريدة، الرياض - جدة، الرياض - المدينة المنورة، الرياض - مكة المكرمة، الرياض - البحرين، المدينة المنورة - مكة المكرمة، المدينة المنورة - جدة، المدينة المنورة - ينبع الصناعية، المدينة المنورة - بريدة، جدة - ينبع، جدة - خميس مشيط، وجدة - الطائف).// انتهى //19:19ت م