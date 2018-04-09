الرياض 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسمع ختام منافسات الجولة الـ 28 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم , احتدم السباق على صدارة الترتيب , بعدما شهدت الجولة مزيداً من التحدي على بطاقتي الصعود المباشر إلى الدوري السعودي للمحترفين وكذلك بطاقتي الملحق بين أندية , الوحدة، الحزم، الطائي، الكوكب، هجر، الشعلة ، فيما لا تزال الصورة غير واضحة بين أندية القاع للابتعاد عن دائرة الهبوط بالرغم من انحصار فرصة البقاء لفريق جدة من خلال مواجهة الملحق المنتظرة مع صاحب المرتبة الرابعة سواء في المجموعة الأولى أو الثانية من دوري الدرجة الثانية أو النادي الأفضل صاحب المرتبة الخامسة في ذات المسابقة..فريق الوحدة تمكن من الاستمرار في صدارة الدوري رغم تعادله الإيجابي أمام مضيفه نجران بهدف لمثله، ليرفع بها رصيده إلى 54 نقطة مستقراً بها في الصدارة عقب تعادله في المباراتين الماضيتين، بينما ارتفع رصيد نجران إلى 29 نقطة أبقته في المرتبة الرابعة عشر , واستطاع ضمك من تحقيق انتصاره الثاني على التوالي بعدما كسب مضيفه الحزم بهدف وحيد ، ليحافظ ضمك على موقعه عاشراً برصيد 35 نقطة، بينما ظلّ الحزم عند رصيده الحالي 49 نقطة ثانياً للترتيب رغم تلقيه الخسارة الثانية على التوالي , وتقاسم فريقا النهضة والطائي نقاط اللقاء بعد تعادلهما إيجابياً بهدف لمثله، حيث ارتفع رصيد النهضة إلى 32 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما ارتفع رصيد الطائي إلى 49 نقطة في المركز الثالث.وضمن الجولة ذاتها، فرض التعادل السلبي مواجهة العروبة مع ضيفه الكوكب، حيث ارتفع رصيد العروبة إلى 36 نقطة تاسعاً للترتيب، بينما ارتفع رصيد الكوكب إلى 46 نقطة في المركز الرابع ، وفي الأحساء، تمكن هجر من العودة للانتصارات التي افتقدها في الجولة السابقة، حينما تجاوز ضيفه الخليج بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيد هجر إلى 44 نقطة في المرتبة الخامسة ، في حين بقي الخليج عند رصيده الحالي 40 نقطة لكنه تراجع معها للمركز السابع.وعلى ملعبه في الخرج، استعاد الشعلة نغمة الانتصارات التي غابت عنه منذ الجولة الرابعة والعشرين، بفوزه على ضيفه جدة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليصل الشعلة إلى النقطة الثانية والأربعين متقدماً إلى المرتبة السادسة، بينما توقف رصيد جدة عند النقطة الخامسة والعشرون في المرتبة السادسة عشرة عقب تلقيه الخسارة الثانية على التوالي.واستطاع المجزل من تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه بعدما تفوق على مضيفه الوطني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتقدم المجزل إلى المرتبة الثانية عشر برصيد 32 نقطة، فيما تجمد رصيد الوطني عند 26 نقطة في المرتبة الخامسة عشرة من خسارتين متتاليتين.// انتهى //19:20ت م