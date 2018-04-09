الرياض 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسالتقى معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في مكتبه بالرياض اليوم , معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل أبو ساق.ورحب معالي رئيس ديوان المظالم في بداية اللقاء بمعالي الأستاذ محمد بن فيصل أبو ساق ، موضحاً لمعاليه المهام التي يقوم بها ديوان المظالم بحكم اختصاصه المرسوم نظاماً ، وما حققه في الفترة الماضية من منجزات عملية في ظل الدعم الكريم الذي يتلقها مرفق القضاء من القيادة الرشيدة - أيدها الله - .وأطلع الشيخ اليوسف الضيف على الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020، والمتواكبة مع رؤية المملكة 2030 ، وعلى مؤشرات الأداء التي خصصها ديوان المظالم لقياس مدى نجاح الأعمال المحددة لكل إدارة وجهة من إدارات ومحاكم ديوان المظالم مع شرح مفصل عن منظومة التحول الإلكتروني والتقني لأعمال الديوان، التي من أبرزها "نظام معين الإلكتروني" وكيفية استخدامه من قبل المستفيد أياً كان دائرة قضائية أو مترافع, وذلك في إدارة ملف الدعوى القضائية بدايةً من قيدها وانتهاءً بالحكم فيها ، عبر التقنيات الحديثة التي من شأنها تسهيل وتطوير جودة الأداء، مما تتيح الوصول السهل والميسر لتعاملات المستفيدين, بالاضافة إلى أنه تم مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين .// انتهى //19:24ت م