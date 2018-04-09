طرابلس 23 رجب 1438ه الموافق 09 أبريل 2018 م واساستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس اليوم وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بالحكومة البريطانية اليستر بيرت .وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي انه جرى خلال اللقاء استعراض مسيرة العلاقات بين البلدين وآفاقها المستقبلية وسبل تطويرها لتشمل مختلف المجالات.وجدد الوزير البريطاني خلال اللقاء دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني وما تقوم به من جهود من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة ورفع المعاناة عن كاهل المواطن، معبراً عن ثقته في قدرة أبناء الشعب الليبي على تجاوز الأوضاع السيئة التي تمر بها البلاد، واجراء الاستحقاقات الدستورية والانتخابية بكل شفافية ونزاهة للعبور بالبلاد إلى بر الأمان.وعبر المسؤول البريطاني عن استعداد بلاده للمساهمة في عدد من المشاريع الاقتصادية التي من شأنها أن تدعم الاقتصاد الليبي.// انتهى //19:39ت م