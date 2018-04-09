طرابلس 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسرحب رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بانتخابات المجلس الأعلى للدولة، واصفاً إياها بالخطوة الديمقراطية، متمنيا لها النجاح في تحقيق تقدم ملموس يالعملية السياسية.وقال الناطق باسم رئيس المجلس محمد السلاك في مؤتمر صحفي اليوم، أن السراج يدعو إلى تكثيف الجهود وكسر حالة الجمود السياسي والانفتاح على كل الأطراف المساهمة في العملية السياسية.وأكد السلاك، إصدار المجلس الرئاسي تعليمات لأجهزة الدولة المعنية لتكثيف التحقيقات والكشف عن أبعاد جريمة مقتل أبناء الشرشاري، مقدما العزاء لأهالي صرمان والليبيين كافة.وبشأن عملية “عاصفة الوطن” أوضح السلاك أن مهمة القوات المشاركة في العملية تقتصر في تتبع فلول “الإرهاب” بالوديان والشعاب، ولن تتواجد داخل المدن والمناطق السكنية.وأشار الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي إلى أن العملية التى تنفدها قوة مكافحة الإرهاب متواصلة لليوم الثامن بدعم من سلاح الجو الليبي، مؤكداً أن النطاق الجغرافي للعملية، أصبح خالٍ تماما من أي عناصر تنظيم الدولة.وتوقع السلاك أن تعلن الإجراءات الخاصة بالترتيبات المالية لعام 2018 الأسبوع المقبل، موضحاً أن هناك تنسيق بين المجلس الرئاسي، واللجنة المالية، بمجلس النواب ووزارة المالية بحكومة الوفاق، ومصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، بشأن إعداد الميزانية للعام الجاري.// انتهى //19:43ت م