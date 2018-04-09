باريس 23 رجب 1439هـ الموافق 9 أبريل 2018م واساجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقر إقامته بباريس اليوم مع معالي وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان.وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها.حضر اللقاء أعضاء من الوفد الرسمي لسمو ولي العهد.// انتهى //20:00ت م