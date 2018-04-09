إسلام آباد 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واستعرض سبعة أشخاص لإصابات متفاوتة جراء هجوم انتحاري استهدف سيارة للقوات شبه العسكرية الباكستانية مساء اليوم في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضحت مصادر أمنية باكستانية أن انتحارياً فجر نفسه بالقرب من سيارة للقوات شبه العسكرية على أحد الطرق في مدينة كويتا ما أدى إلى تضرر السيارة وإصابة سبعة أشخاص بينهم خمسة من الجنود واثنين من المارة.وطوقت قوات الأمن موقع الانفجار لجمع الأدلة، وتم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات مدينة كويتا، ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.// انتهى //20:16ت م