الرياض 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسدشن مدير مستشفى محافظة الدوادمي العام أحمد بن بجاد الرخيمي اليوم , فعاليات اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية تحت شعار " الأخصائيون الاجتماعيون قادة .. مدافعون .. أبطال ", الذي ينظمه قسم الخدمة الاجتماعية والصحة النفسية, وذلك في المدخل الشرقي بالمستشفى .وأكد مدير مستشفى محافظة الدوادمي العام خلال التدشين أهمية هذا المناسبة لما له من إسهامات جليلة للمرضى , مقدما شكره لقسم الخدمة الاجتماعية على دوره الفعال والحيوي لخدمة المرضى.وبين رئيس قسم الخدمة الاجتماعية والصحة النفسية بالمستشفى الأخصائي عبدالله بن عوض العتيبي أن الفعاليات تأتي في إطار تعريف المجتمع بالخدمات الاجتماعية التي يقدمها المستشفى للمرضى وطريقة الحصول على تلك الخدمات والدور البارز الذي يقوم به القسم في مجال خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وفئات العجزة وكبار السن ومرضى الفشل الكلوي والحماية من العنف والإيذاء, ودور الأخصائي الاجتماعي في إحداث التغيير اللازم في بيئة المريض للاستفادة بكافة قدراته الطبيعية وإعادة تكيفه مع المجتمع.وقد شارك في الفعاليات قسم التثقيف الصحي وقسم التغذية بعدة أركان توعوية, كما شارك عدد من طلاب ابتدائية الدوادمي الأهلية في توزيع الهدايا والورود على المرضى والمراجعين.// انتهى //20:40ت م