الرياض 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واس

انطلق مساء اليوم ، معرض " كتاب الطفل " الأول، الذي ينظمه مركز الملك فهد الثقافي بالرياض ، ويستمر لمدة خمسة أيام ، بهدف تعزيز القراءة لدى الأطفال وتوثيق الصلة بينهم وبين الكتاب.

وأوضح المدير التنفيذي لمركز الملك فهد الثقافي بالرياض إبراهيم الجابر أن القائمين على المعرض حرصوا على استقطاب المتخصصين في الكتابة للأطفال ، كما استقطب المعرض 35 دار نشر محلية وإقليمية مهتمة بكتب الأطفال وكل ما يساعد على تنمية قدراته العقلية ومواهبه والاهتمام بها ، إضافة إلى الجهات المعنية بالطفل من كافة القطاعات ، بدعم وتشجيع من معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد .

وبين أن المعرض يهدف إلى توعية الطفل بأهمية القراءة وأثر ذلك على مستقبله ، كما يهدف إلى التركيز على ثقافة الطفل ، حيث يعد من أهم أهداف المجتمعات الواعية التي تطمح بأن ترسم مستقبل مزدهر لأوطانها .

وتضمن البرنامج الثقافي للمعرض مسرحيات للأطفال وورش عمل في تطوير المهارات وأركان للأطفال المبدعين في مجال التأليف ، كما ستقام ورش في فن كتابة القصة للأطفال وغيرها من البرامج الثقافية والترفيهية، إضافة إلى وجود منصة تواقيع حيث وقع اليوم الدكتور بندر بن مفرح العسيري كتابه ( المرشد العملي في المسرح المدرسي وكتابة النصوص المسرحية .. وفق مصفوفة القيم الأخلاقية .. مفاهيم وخطوات إجرائية وتطبيقية ونماذج ) .

وتقام خلال أيام المعرض خمس ورش عمل وهي : "الفائز ابني" و "صحتي وشخصيتي" و"نيوم 2030" ، إضافة إلى ورشتي "القراءة الجهرية" و "تقنيات الكتابة للطفل"، كما قدمت 40 طالبة من كلية التربية قسم الطفولة المبكرة بجامعة الملك سعود بالتعاون مع نادي (أطفالنا ) ورش دمجت فيها الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأطفال الأصحاء في أنشطة متنوعة.

وقد صاحب المعرض فعاليات متنوعة تهدف إلى توسيع مدارك الطفل وتنويع وسائل تعليمه وتنميته، منها: عروض الريبوت ومسرح القصص والفرق الاستعراضية و(الحكواتي).

وتشارك مكتبة الملك عبد العزيز العامة (مكتبة الطفل) في المعرض للتعريف بنادي كتاب الطفل وإتاحة الفرصة لعمل اشتراك فيه ، وبيع إصدرات المكتبة ، كما تشارك جمعية "كيان " للأيتام بركن للتعريف بالجمعية ، إضافة إلى مشاركة الثانوية 161 مقررات بعرض رسومات طالباتها تشجيعا لهن لإبراز مواهبهن، كما شاركت دار الحضانة الاجتماعية ، حيث تُقدم للأطفال سينما قصص الحيوانات وسينما ثقافية خاصة بالأطفال، وركن جلسة الحكواتي ، والمكتبة السمعية .

وتشارك إدارة رياض الأطفال بتعليم الرياض ممثلة بالروضة السادسة والتي تعرض مشروعها ( توظيف رسوم الأطفال لتأليف القصص)، حيث تُقيم للأطفال ورش لتعليم خطوات كتابة قصة للأطفال ، وهي عناصر كتابة قصص الأطفال (الشخصيات- الحبكة – السرد والحوار – الفكرةوالقيمة)، بعدها يقوم الطفل بعمل رسومات تروي قصة وتجمع في كتيب توضع عليه صورته .

كما شاركت الروضة 59 بتعريف الأطفال على كيفية صناعة القصص ، وأنواع الورق(البردى- ورق الصنفرة- والورق الطبيعي- وورق الكانسون) ، وأنواع الكتب (القصص الدينية – القصص التعليمية – قصص البطاقات- والقصص العلمية).

كما يشارك في المعرض فنانات تشكيليات من طالبات المرحلتين الثانوية والمتوسطة بعرض رسوماتهن وفنونهن لزوار المعرض .

يذكر أن المعرض يقام على فترتين صباحية ومسائية حيث سيتم استقبال طلاب وطالبات المدارس في الفترة الصباحية، وفِي المساء سيكون الحضور مفتوحا للجميع.

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20:52ت م