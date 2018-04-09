الدمام 23 رجب 1439 هــ الموافق 09 ابريل 2018 م واسدشن وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال أمس ، مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات العاملين في جمعيات الأيتام بمشاركة ٢٤ جمعية خيرية متخصصة في رعاية الأيتام على مستوى المملكة ، التي تنظمها الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية " بناء" للعام الثالث على التوالي وتستمر المبادرة لمدة خمسة أيام .وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم ثم القى معالي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية " بناء " الشيخ الدكتور صالح اليوسف كلمة قال فيها : إن من نعم الله علينا في هذه البلاد أننا نعيش التكافل والتكاتف والترابط والتراحم بكل صوره التي حثنا عليها الإسلام ولعل لقاؤنا اليوم صورة من هذه الصور الجميلة حيث يلتقي المختصون والمهتمون للسنة الثالثة على التوالي في أكبر تجمع على مستوى المملكة ومشاركة أكثر من ٣٠ متحدثاً وحضور ٣٥٠ من المهتمين بالعمل الخيري .وفي ختام الحفل كرم وكيل إمارة المنطقة الشرقية الداعمين والشركاء والشركات المشاركة ومدراء الجمعيات المشاركة .يذكر أن المبادرة تهدف إلى تنمية وتطوير قدرات العاملين في مجال رعاية الأيتام في أسرهم الطبيعية وتأهيلهم وبناء قدراتهم بهدف تطوير أدائهم ليساهموا بشكل أكثر فاعلية في رعاية الأيتام ويكون لهم أثر في تطوير الخدمات والبرامج المقدمة التي تهدف إلى تمكين الأيتام وتأهيلهم ليكونوا منتجين وفاعلين في مجتمعهم ويعد هذا المشروع مبادرة من جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية للارتقاء بالخدمات المقدمة للأيتام في جميع مناطق المملكة والاستفادة من الخبرات والتجارب للوصول إلى تقديم خدمة مميزة لليتيم .ويشارك في المبادرة 100 قيادي يمثلون ٢٤ جمعية متخصصة في خدمة الأيتام يعمل فيها أكثر من ١٣٠٠ موظف وموظفة يقدمون الرعاية لأكثر من ١٣٥٠٠٠ يتيم ويتيمة وأرملة على مستوى المملكة .// انتهى //21:01ت م