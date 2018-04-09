الجزائر 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واسالتقى رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى اليوم المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إيريك سولهايم الذي يزور الجزائر حالياً.وتركز اللقاء على تنمية التعاون بين الجزائر والمنظمة الدولية في مجالات البيئة وتقنياتها وجهود الجزائر من أجل تطبيق اتفاقيات البيئة المتعددة الأطراف، وتطبيق أجندة 2030 المتعلقة بالتنمية المستدامة.كما وقعت وزيرة البيئة الجزائرية فاطمة الزهراء زرواطي مع المسؤول الدولي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين ونقل الخبرات في المجال البيئي.// انتهى //21:02ت م