الرياض 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واستنطلق ، يوم الأثنين القادم، فعاليات منتدى (#تنقلي_بأمان)، الذي تنظمه المبادرة الوطنية ( الله يعطيك خيرها ) بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك في فندق كراون بلازا بمدينة الرياض.ويأتي المنتدى بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين لإقامة منتدى علمي ثقافي توعوي موجه للمرأة والأسرة.وسيشارك في المنتدى، الذي سيناقش على مدار يومين قضايا متعلقة بالقيادة الآمنة للمرأة وسلامتها وسلامة أسرتها، نخبة من المختصين وذوي العلاقة من المملكة، بالإضافة إلى بعض دول الخليج العربي منهم من مملكة البحرين : رئيس شعبة التوعية المرورية في الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية النقيب هند الذوادي ، و رئيس أنشطة المتدربين في وزارة التربية الدكتورة سهير المهندي، ومن دولة الكويت سيشارك الرائد الدكتور محمد الشمري، وخالدة العلي أخصائية إعلامية في وزارة الداخلية، فيما سيشارك من الإمارات العربية المتحدة مدير إدارة الإعلام الأمني بشرطة دبي العميد الدكتور جاسم ميرز.فيما سيشارك من المملكة أستاذ الهندسة المدنية ومستشار سلامة الطرق بوزارة النقل الدكتور علي الغامدي، واستشاري الطب النفسي البروفيسور طارق الحبيب والدكتور مرضي المالكي والدكتور منصور الجهني، والدكتور عبدالله الفوزان ، و المشرفة على وحدة تنمية المرأة في جامعة الملك فيصل الدكتورة فايزة الحمادي، والمدير الإقليمي في شركة تطوير خدمات النقل التعليمي في الرياض المهندس ماجد العتيبي، و مدير إدارة المسح والتقييم بوزارة النقل المهندس وليد الضرغام، والمهندس فايز الحربي من وزارة النقل، ومدير عام الإدارة العامة للإعلام والوعي الإحصائي والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج ، ورئيس الفريق التطوعي للمبادرة خالد الغامدي، و مديرة برنامج سلامة أسرتي أحد برامج المبادرة فاطمة الخليوي.وسيقدم المنتدى باقة من الأنشطة المتكاملة للتعريف بأهمية السلوك الآمن في التنقل وتجنب مخاطر الطريق، حيث أن الوعي بالسلامة المرورية هي السبيل لتجنب الحوادث المرورية، وتثقيف المرأة والأسرة بمتطلبات القيادة الوقائية والتخطيط للتنقل السليم، والتعرف على أدوات ورموز ووسائل السلامة للمركبة والطريق في آن واحد، وسيسعى إلى بناء المزيد من الشراكات المجتمعية المؤثرة في التوعية والتثقيف وتوظيف إمكاناتهم وقنواتهم لإيصال المحتوى التوعوي، لتكوين مجتمع واعٍ بمتطلبات السياقة الوقائية.وحرصت اللجنة العلمية للمنتدى على اختيار المتحدثين بعناية وبما يتناسب وأهداف ومحاور المنتدى، ومن أبرز المحاور التي سيتم طرحها خلال انعقاد المنتدى: دور قطاعات المجتمع في السلامة المرورية، واستخدامات التقنية الحديثة في السلامة المرورية، والآثار النفسية للحوادث المرورية وطرق التعامل معها، والتنمية المعرفية في مجال السلامة المرورية والعمل على تطويرها وتنشيطها إعلامياً، والآثار الاجتماعية والاقتصادية للحوادث المرورية. بالإضافة إلى استعراض نماذج وتجارب في السلامة المرورية.يذكر أن منتدى (#تنقلي_بأمان) يأتي تلبية لمتطلبات المرحلة القادمة لتهيئة البيئة والمناخ المناسبين للمرأة بعد صدور الأمر السامي بتمكينها من القيادة وفق أسس وضوابط محددة ، حيث يتضمن محاضرات تدريبية وورش عمل (دورات قصيرة) تُمنح فيها السيدات المشاركات شهادات حضور، ومعرض مصاحب لمستلزمات السيارة من أدوات وإكسسوارات وأجهزة السلامة وغيرها.// انتهى //21:33ت م