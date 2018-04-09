عمّان 23 رجب 1439 هـ الموافق 09 أبريل 2018 م واساختتمت اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، اجتماعات المؤتمر العالمي السادس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المناطق الصحراوية، الذي نظمته الجامعة الأردنية.وأوصى البيان الختامي للمؤتمر، بضرورة تطوير آليات لتخزين الطاقة الناتجة عن الطاقة المتجددة من خلال إيجاد وسائل تخزين حديثة ورخيصة الثمن.ووجه المشاركون دعوة للجهات المعنية الحكومية والخاصة في مختلف البلدان، بتسهيل إجراءات الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.// انتهى //22:08ت م